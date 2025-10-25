Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Севастополь - ФК Ростов 2 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияПФЛ. 2-й дивизион: СевастопольФК Ростов 2, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SK Sevastopol.

МСК, 6 тур, Стадион: SK Sevastopol
ПФЛ. 2-й дивизион
Севастополь
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
ФК Ростов 2
Превью матча Севастополь — ФК Ростов 2

Команда Севастополь в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-5. Команда ФК Ростов 2, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-9. Команда Севастополь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Ростов 2 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды ФК Ростов 2, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Севастополь
Севастополь
ФК Ростов 2
Севастополь
1 победа
2 ничьих
0 побед
33%
67%
0%
27.09.2025
ФК Ростов 2
ФК Ростов 2
0:1
Севастополь
Севастополь
Обзор
23.08.2025
ФК Ростов 2
ФК Ростов 2
0:0
Севастополь
Севастополь
Обзор
24.05.2025
Севастополь
Севастополь
2:2
ФК Ростов 2
ФК Ростов 2
Обзор
Игры 6 тур
26.10.2025
FC Sochi II
1:0
Ангушт
Завершен
25.10.2025
Севастополь
1:0
ФК Ростов 2
Завершен
25.10.2025
ФК Дружба Майкоп
3:0
Легион-Динамо
Завершен
25.10.2025
Динамо-2 Махачкала
0:1
Спартак-Нальчик
Завершен
25.10.2025
Кубань-Холдинг
1:1
Динамо
Завершен
25.10.2025
Победа
0:0
FC Nart Cherkessk
Завершен
25.10.2025
Астрахань
2:1
Рубин Ялта
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA