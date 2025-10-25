Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ПФЛ. 2-й дивизион : Севастополь — ФК Ростов 2 , 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SK Sevastopol .

Превью матча Севастополь — ФК Ростов 2

Команда Севастополь в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-5. Команда ФК Ростов 2, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-9. Команда Севастополь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Ростов 2 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды ФК Ростов 2, в том матче победу одержали гостьи.