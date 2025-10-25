Превью матча Лунда Сул — Luanda City

Команда Лунда Сул в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-3. Команда Luanda City, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда Лунда Сул в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Luanda City забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Лунда Сул, в том матче победу одержали хозяева.