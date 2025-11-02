Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Лунда Сул - Luanda City 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнголаЧемпионат Ангола по футболу. Жирабола: Лунда СулLuanda City, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio das Mangueiras.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio das Mangueiras
Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола
Лунда Сул
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
Luanda City
Смотреть онлайн
Превью матча Лунда Сул — Luanda City

Команда Лунда Сул в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда Luanda City, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-4. Команда Лунда Сул в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Luanda City забивает 0, пропускает 0.

Игры 6 тур
02.11.2025
Депортиво ла Уила
2:0
Sao Salvador
Завершен
02.11.2025
Лунда Сул
1:0
Luanda City
Завершен
01.11.2025
Саграда Эсперанса
-:-
Примейру ди Агошту
Отменен
01.11.2025
Бравос до Маквис
-:-
Вилет де Бенгела
Отменен
31.10.2025
RSD Guelson FC
2:0
Кабушкорп
Завершен
26.10.2025
Депортиво ла Уила
-:-
Sao Salvador
Отменен
26.10.2025
1º Де Майо Де Бенгуела
-:-
ГД Интерклуби
Отменен
25.10.2025
Лунда Сул
-:-
Luanda City
Отменен
24.10.2025
RSD Guelson FC
-:-
Кабушкорп
Отложен
