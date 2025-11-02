Превью матча Лунда Сул — Luanda City

Команда Лунда Сул в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда Luanda City, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-4. Команда Лунда Сул в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Luanda City забивает 0, пропускает 0.