Смотреть онлайн Лунда Сул - Luanda City 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ангола — Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола: Лунда Сул — Luanda City, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio das Mangueiras.
Превью матча Лунда Сул — Luanda City
Команда Лунда Сул в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда Luanda City, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-4. Команда Лунда Сул в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Luanda City забивает 0, пропускает 0.