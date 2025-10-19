Смотреть онлайн Shenavar Sazi Qeshm - Бесат Керманшах 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иран — Иран. Лига Азадеган по футболу: Shenavar Sazi Qeshm — Бесат Керманшах, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
Превью матча Shenavar Sazi Qeshm — Бесат Керманшах
Команда Shenavar Sazi Qeshm в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Бесат Керманшах, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Shenavar Sazi Qeshm в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Бесат Керманшах забивает 0, пропускает 0.