Смотреть онлайн Парс Джануби Джем - Шардари Ноушехр 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иран — Иран. Лига Азадеган по футболу: Парс Джануби Джем — Шардари Ноушехр, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium Of Shahrak Tohid.
Превью матча Парс Джануби Джем — Шардари Ноушехр
Команда Парс Джануби Джем в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Шардари Ноушехр, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-7. Команда Парс Джануби Джем в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Шардари Ноушехр забивает 1, пропускает 1.