Превью матча Парс Джануби Джем — Шардари Ноушехр

Команда Парс Джануби Джем в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Шардари Ноушехр, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-7. Команда Парс Джануби Джем в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Шардари Ноушехр забивает 1, пропускает 1.