Смотреть онлайн Orbit College Reserves - Амазулу II 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Диски Челлендж: Orbit College Reserves — Амазулу II, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Превью матча Orbit College Reserves — Амазулу II
Команда Orbit College Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-9. Команда Амазулу II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Orbit College Reserves в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Амазулу II забивает 1, пропускает 1.