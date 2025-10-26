Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Orbit College Reserves - Амазулу II 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАРЮжная Африка - Диски Челлендж: Orbit College ReservesАмазулу II, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Южная Африка - Диски Челлендж
Orbit College Reserves
61'
70'
Завершен
2 : 3
26 октября 2025
Амазулу II
10'
34'
65'
Смотреть онлайн
Amazulu Reserves icon
10'
Amazulu Reserves icon
34'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,0
Orbit College Reserves icon
61'
Amazulu Reserves icon
65'
Orbit College Reserves icon
70'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Amazulu Reserves - Угловой
10'
Amazulu Reserves - 1-ый Гол
34'
Amazulu Reserves - 2-ой Гол
39'
Угловой
Orbit College Reserves - Угловой
44'
Угловой
Orbit College Reserves - Угловой
45+1'
Orbit College Reserves - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:2 : 2,0
49'
Угловой
Orbit College Reserves - Угловой
61'
Orbit College Reserves - 3-ий Гол
65'
Amazulu Reserves - 4-ый Гол
70'
Orbit College Reserves - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
Orbit College Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,0

Превью матча Orbit College Reserves — Амазулу II

Команда Orbit College Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-9. Команда Амазулу II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Orbit College Reserves в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Амазулу II забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
120
94
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
5
3
Игры 8 тур
26.10.2025
Magesi FC Reserves
1:1
Кайзер Чифс II
Завершен
26.10.2025
Orbit College Reserves
2:3
Амазулу II
Завершен
26.10.2025
Стелленбосх II
1:1
Durban City Reserves
Завершен
25.10.2025
Голден Эрроуз II
2:1
Марумо Галлантс II
Завершен
25.10.2025
Ричардс Бей II
4:5
Чиппа Юнайтед II
Завершен
25.10.2025
Секухуне Юнайтед II
-:-
Siwelele FC Reserves
Отменен
