Смотреть онлайн Стелленбосх II - Durban City Reserves 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Диски Челлендж: Стелленбосх II — Durban City Reserves, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Превью матча Стелленбосх II — Durban City Reserves
Команда Стелленбосх II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-5. Команда Durban City Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-3. Команда Стелленбосх II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Durban City Reserves забивает 1, пропускает 0.