Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Стелленбосх II - Durban City Reserves 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАРЮжная Африка - Диски Челлендж: Стелленбосх IIDurban City Reserves, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Южная Африка - Диски Челлендж
Стелленбосх II
6'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Durban City Reserves
83'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Stellenbosch FC Reserves icon
6'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Durban City Reserves icon
83'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Stellenbosch FC Reserves - Угловой
6'
Stellenbosch FC Reserves - 1-ый Гол
10'
Угловой
Stellenbosch FC Reserves - Угловой
33'
Угловой
Durban City Reserves - Угловой
43'
Угловой
Durban City Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
60'
Угловой
Stellenbosch FC Reserves - Угловой
65'
Угловой
Stellenbosch FC Reserves - Угловой
77'
Угловой
Stellenbosch FC Reserves - Угловой
82'
Угловой
Durban City Reserves - Угловой
83'
Угловой
Durban City Reserves - Угловой
83'
Durban City Reserves - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1

Превью матча Стелленбосх II — Durban City Reserves

Команда Стелленбосх II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-5. Команда Durban City Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-3. Команда Стелленбосх II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Durban City Reserves забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Стелленбосх II Стелленбосх II
46%
Durban City Reserves Durban City Reserves
54%
Атаки
65
68
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
7
5
Игры 8 тур
26.10.2025
Magesi FC Reserves
1:1
Кайзер Чифс II
Завершен
26.10.2025
Orbit College Reserves
2:3
Амазулу II
Завершен
26.10.2025
Стелленбосх II
1:1
Durban City Reserves
Завершен
25.10.2025
Голден Эрроуз II
2:1
Марумо Галлантс II
Завершен
25.10.2025
Ричардс Бей II
4:5
Чиппа Юнайтед II
Завершен
25.10.2025
Секухуне Юнайтед II
-:-
Siwelele FC Reserves
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
PARIVISION PARIVISION
GamerLegion GamerLegion
26 Ноября
22:00
Ливерпуль Ливерпуль
ПСВ ПСВ
26 Ноября
23:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Олимпиакос Олимпиакос
26 Ноября
21:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
26 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA