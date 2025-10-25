Смотреть онлайн Flugoiania (W) - Trindade Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano Women: Flugoiania (W) — Trindade Women, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Flugoiania (W) — Trindade Women
Команда Flugoiania (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.