Смотреть онлайн Flugoiania (W) - Trindade Women 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano Women: Flugoiania (W) — Trindade Women, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .