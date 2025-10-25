Фрибет 15000₽

25.10.2025

Смотреть онлайн Alianca FC (W) - Planalto EC (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Goiano Women: Alianca FC (W)Planalto EC (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антони Ацциоли.

МСК, 2 тур, Стадион: Антони Ацциоли
Brazil Campeonato Goiano Women
Alianca FC (W)
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Planalto EC (W)
19'
Planalto EC (W) icon
19'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Planalto EC (W) - Угловой
19'
Planalto EC (W) - 1-ый Гол
29'
Угловой
Alianca FC (W) - Угловой
45+2'
Угловой
Alianca FC (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
55'
Угловой
Alianca FC (W) - Угловой
63'
Угловой
Alianca FC (W) - Угловой
90+5'
Угловой
Planalto EC (W) - Угловой
90+5'
Угловой
Planalto EC (W) - Угловой

Превью матча Alianca FC (W) — Planalto EC (W)

Команда Alianca FC (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-4. Команда Planalto EC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Alianca FC (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Planalto EC (W) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Planalto EC (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Alianca FC (W)
Alianca FC (W)
Planalto EC (W)
Alianca FC (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.10.2025
Planalto EC (W)
Planalto EC (W)
1:0
Alianca FC (W)
Alianca FC (W)
Обзор

Статистика матча

Атаки
95
118
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
3
4
Игры 2 тур
25.10.2025
Alianca FC (W)
0:1
Planalto EC (W)
Завершен
25.10.2025
Flugoiania (W)
-:-
Trindade Women
Отменен
25.10.2025
Anapolina (W)
1:2
Вилла Нова (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA