Превью матча Alianca FC (W) — Planalto EC (W)

Команда Alianca FC (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-4. Команда Planalto EC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Alianca FC (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Planalto EC (W) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Planalto EC (W), в том матче победу одержали хозяева.