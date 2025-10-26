Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Пелотас - Juventude 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Гаушу: ПелотасJuventude, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Boca do Lobo.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Boca do Lobo
Бразилия - Кубок Гаушу
Пелотас
17'
24'
45+4'
48'
62'
87'
89'
Отменен
7 : 0
26 октября 2025
Juventude
Pelotas icon
17'
Pelotas icon
24'
Pelotas icon
45+4'
Pelotas icon
48'
Pelotas icon
62'
Pelotas icon
87'
Pelotas icon
89'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Pelotas - Угловой
3'
Угловой
Pelotas - Угловой
17'
Pelotas - 1-ый Гол
24'
Угловой
Pelotas - Угловой
24'
Pelotas - 2-ой Гол
36'
Угловой
Juventude - Угловой
45+2'
Угловой
Juventude - Угловой
45+4'
Pelotas - 3-ий Гол
48'
Pelotas - 4-ый Гол
53'
Угловой
Juventude - Угловой
54'
Угловой
Pelotas - Угловой
56'
Угловой
Pelotas - Угловой
58'
Угловой
Pelotas - Угловой
59'
Угловой
Pelotas - Угловой
62'
Pelotas - 5-ый Гол
72'
Угловой
Pelotas - Угловой
79'
Угловой
Pelotas - Угловой
81'
Угловой
Pelotas - Угловой
87'
Pelotas - 6-ый Гол
89'
Pelotas - 7-ый Гол

Превью матча Пелотас — Juventude

Команда Пелотас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-2. Команда Juventude, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Пелотас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Juventude забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Пелотас Пелотас
51%
Juventude Juventude
49%
Атаки
36
43
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
6
0
Удары в створ ворот
8
0
Игры 7 тур
29.10.2025
Интернаcьонал
-:-
Сан Габриэль
Отменен
26.10.2025
Пелотас
7:0
Juventude
Отменен
26.10.2025
CE Bento Goncalves
1:1
Гаучо Пассо Фундо
Завершен
Комментарии к матчу
