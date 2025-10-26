Смотреть онлайн Пелотас - Juventude 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Гаушу: Пелотас — Juventude, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Boca do Lobo.
Превью матча Пелотас — Juventude
Команда Пелотас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-2. Команда Juventude, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Пелотас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Juventude забивает 0, пропускает 0.