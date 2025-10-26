Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн CE Bento Goncalves - Гаучо Пассо Фундо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Гаушу: CE Bento GoncalvesГаучо Пассо Фундо, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos
Бразилия - Кубок Гаушу
CE Bento Goncalves
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Гаучо Пассо Фундо
36'
76'
Esportivo icon
36'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Гаучо Пассо Фундо icon
76'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
31'
Угловой
Гаучо Пассо Фундо - Угловой
32'
Угловой
Гаучо Пассо Фундо - Угловой
34'
Угловой
Esportivo - Угловой
36'
Esportivo - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Esportivo - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
65'
Угловой
Esportivo - Угловой
73'
Угловой
Гаучо Пассо Фундо - Угловой
76'
Гаучо Пассо Фундо - 2-ой Гол
81'
Угловой
Гаучо Пассо Фундо - Угловой
90+2'
Угловой
Esportivo - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча CE Bento Goncalves — Гаучо Пассо Фундо

Команда CE Bento Goncalves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-11. Команда Гаучо Пассо Фундо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-14. Команда CE Bento Goncalves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гаучо Пассо Фундо забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
CE Bento Goncalves CE Bento Goncalves
48%
Гаучо Пассо Фундо Гаучо Пассо Фундо
52%
Атаки
73
88
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
2
2
Игры 7 тур
29.10.2025
Интернаcьонал
-:-
Сан Габриэль
Отменен
26.10.2025
Пелотас
7:0
Juventude
Отменен
26.10.2025
CE Bento Goncalves
1:1
Гаучо Пассо Фундо
Завершен
