Смотреть онлайн CE Bento Goncalves - Гаучо Пассо Фундо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Гаушу: CE Bento Goncalves — Гаучо Пассо Фундо, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos.
Превью матча CE Bento Goncalves — Гаучо Пассо Фундо
Команда CE Bento Goncalves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-11. Команда Гаучо Пассо Фундо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-14. Команда CE Bento Goncalves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гаучо Пассо Фундо забивает 1, пропускает 1.