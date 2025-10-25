Смотреть онлайн Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Минёр Перник 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Second League: Lokomotiv Gorna Oryahovitsa — Минёр Перник, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Локомотив.
Превью матча Lokomotiv Gorna Oryahovitsa — Минёр Перник
Команда Lokomotiv Gorna Oryahovitsa в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-7. Команда Минёр Перник, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Lokomotiv Gorna Oryahovitsa в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Минёр Перник забивает 1, пропускает 1.