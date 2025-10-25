Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bulgaria Second League : Беласица — Дупница , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tsar Samuil Stadium .

Превью матча Беласица — Дупница

Команда Беласица в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-16. Команда Дупница, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-12. Команда Беласица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Дупница забивает 1, пропускает 1.