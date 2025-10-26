Превью матча Аль-Шахания — Аль-Сайлия

Команда Аль-Шахания в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-10. Команда Аль-Сайлия, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Аль-Шахания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль-Сайлия забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 сентября 2025 на поле команды Аль-Шахания, в том матче победу одержали гостьи.