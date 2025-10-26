Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Шахания - Аль-Сайлия 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КатарЧемпионат Катара по футболу. Лига Звёзд QSL: Аль-ШаханияАль-Сайлия, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ахмед бин Али.

МСК, 8 тур, Стадион: Ахмед бин Али
Чемпионат Катара по футболу. Лига Звёзд QSL
Аль-Шахания
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Аль-Сайлия
35'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Al-Sailiya SC icon
35'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2
Текстовая трансляция
25'
Угловой
Al-Sailiya SC - Угловой
35'
Угловой
Al-Sailiya SC - Угловой
35'
Al-Sailiya SC - 1-ый Гол
38'
Угловой
Аль-Шахания - Угловой
38'
Угловой
Аль-Шахания - Угловой
39'
Угловой
Аль-Шахания - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
57'
Угловой
Al-Sailiya SC - Угловой
68'
Угловой
Al-Sailiya SC - Угловой
87'
Угловой
Аль-Шахания - Угловой
87'
Угловой
Аль-Шахания - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2

Превью матча Аль-Шахания — Аль-Сайлия

Команда Аль-Шахания в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-10. Команда Аль-Сайлия, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-17. Команда Аль-Шахания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль-Сайлия забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 сентября 2025 на поле команды Аль-Шахания, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Аль-Шахания
Аль-Шахания
Аль-Сайлия
Аль-Шахания
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.09.2025
Аль-Шахания
Аль-Шахания
1:2
Аль-Сайлия
Аль-Сайлия
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Шахания Аль-Шахания
66%
Аль-Сайлия Аль-Сайлия
34%
Атаки
89
77
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
6
3
Игры 8 тур
26.10.2025
Аль-Шахания
0:1
Аль-Сайлия
Завершен
26.10.2025
Катар
2:1
Умм-Салал
Завершен
Комментарии к матчу
