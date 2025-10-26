Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Катар - Умм-Салал 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КатарЧемпионат Катара по футболу. Лига Звёзд QSL: КатарУмм-Салал, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Qatar Sports Club Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Qatar Sports Club Stadium
Чемпионат Катара по футболу. Лига Звёзд QSL
Катар
51'
85'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Умм-Салал
45+3'
Умм-Салал icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,5
Катар icon
51'
Катар icon
85'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,5
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Умм-Салал - Угловой
21'
Угловой
Умм-Салал - Угловой
32'
Угловой
Умм-Салал - Угловой
45+3'
Умм-Салал - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 4,5
48'
Угловой
Катар - Угловой
51'
Катар - 2-ой Гол
63'
Угловой
Умм-Салал - Угловой
68'
Угловой
Катар - Угловой
72'
Угловой
Катар - Угловой
74'
Угловой
Катар - Угловой
83'
Угловой
Катар - Угловой
85'
Катар - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,5

Превью матча Катар — Умм-Салал

Команда Катар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-8. Команда Умм-Салал, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-21. Команда Катар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Умм-Салал забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Катар Катар
48%
Умм-Салал Умм-Салал
52%
Атаки
83
86
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
3
5
Игры 8 тур
26.10.2025
Аль-Шахания
0:1
Аль-Сайлия
Завершен
26.10.2025
Катар
2:1
Умм-Салал
Завершен
Комментарии к матчу
