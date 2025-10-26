Смотреть онлайн Катар - Умм-Салал 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Катар — Чемпионат Катара по футболу. Лига Звёзд QSL: Катар — Умм-Салал, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Qatar Sports Club Stadium.
Превью матча Катар — Умм-Салал
Команда Катар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-8. Команда Умм-Салал, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-21. Команда Катар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Умм-Салал забивает 2, пропускает 2.