26.10.2025

Смотреть онлайн Виласар-де-Мар - Бадалона 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 5: Виласар-де-МарБадалона, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadi Municipal Xevi Ramon.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadi Municipal Xevi Ramon
Испания - Терсера - Группа 5
Виласар-де-Мар
45+3'
Отменен
1 : 2
26 октября 2025
Бадалона
48'
68'
UE Vilassar de Mar icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0
Бадалона icon
48'
Бадалона icon
68'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
UE Vilassar de Mar - Угловой
45+3'
UE Vilassar de Mar - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Бадалона - 2-ой Гол
61'
Угловой
UE Vilassar de Mar - Угловой
68'
Бадалона - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
UE Vilassar de Mar - Угловой

Превью матча Виласар-де-Мар — Бадалона

Статистика матча

Владение мячом
Виласар-де-Мар Виласар-де-Мар
52%
Бадалона Бадалона
48%
Атаки
101
100
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
4
5
Игры 8 тур
26.10.2025
Виласар-де-Мар
1:2
Бадалона
Отменен
26.10.2025
Бадалона
-:-
Бадалона
Отменен
26.10.2025
Ллейда
0:2
Пералада
Завершен
26.10.2025
Ла-Эскала
1:0
ФК Монтаньеса
Завершен
26.10.2025
CE Europa B
0:1
Манреса
Завершен
26.10.2025
Сан-Кристобаль
2:3
CF Can Vidalet
Завершен
26.10.2025
CFJ Mollerussa
0:1
Корнелла
Завершен
26.10.2025
Тона
3:1
UE Vic
Завершен
26.10.2025
ФЕ Грама
2:2
l’Hospitalet
Завершен
Комментарии к матчу
