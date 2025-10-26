26.10.2025
Смотреть онлайн Виласар-де-Мар - Бадалона 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 5: Виласар-де-Мар — Бадалона, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadi Municipal Xevi Ramon.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadi Municipal Xevi Ramon
Испания - Терсера - Группа 5
Виласар-де-Мар
45+3'
Отменен
1 : 2
26 октября 2025
Бадалона
48'
68'
Текстовая трансляция
10'
UE Vilassar de Mar - Угловой
45+3'
UE Vilassar de Mar - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Бадалона - 2-ой Гол
61'
UE Vilassar de Mar - Угловой
68'
Бадалона - 3-ий Гол
90+6'
UE Vilassar de Mar - Угловой
Превью матча Виласар-де-Мар — Бадалона
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
101
100
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу