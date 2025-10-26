Смотреть онлайн Бадалона - Бадалона 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 5: Бадалона — Бадалона, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Бадалона — Бадалона
Команда Бадалона в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-8. Команда Бадалона, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-8. Команда Бадалона в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бадалона забивает 2, пропускает 1.