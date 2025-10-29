Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Умм-Салал - Аль Муайдар 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КатарКатар - Кубок Звёзд: Умм-СалалАль Муайдар, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Grand Hamad Stadium.

МСК, 4 тур, Стадион: Grand Hamad Stadium
Катар - Кубок Звёзд
Умм-Салал
19'
27'
Завершен
2 : 3
29 октября 2025
Аль Муайдар
40'
62'
87'
Смотреть онлайн
Умм-Салал icon
19'
Умм-Салал icon
27'
Аль Муайдар SC icon
40'
Счет после первого тайма 2:1
Аль Муайдар SC icon
62'
Аль Муайдар SC icon
87'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Аль Муайдар SC - Угловой
13'
Угловой
Аль Муайдар SC - Угловой
13'
Угловой
Аль Муайдар SC - Угловой
14'
Угловой
Аль Муайдар SC - Угловой
18'
Аль Муайдар SC - Незабитый пенальти
19'
Умм-Салал - 1-ый Гол
27'
Умм-Салал - 2-ой Гол
40'
Аль Муайдар SC - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
46'
Угловой
Аль Муайдар SC - Угловой
58'
Угловой
Умм-Салал - Угловой
62'
Аль Муайдар SC - 4-ый Гол
69'
Угловой
Аль Муайдар SC - Угловой
71'
Умм-Салал - Незабитый пенальти
71'
Угловой
Умм-Салал - Угловой
81'
Угловой
Аль Муайдар SC - Угловой
87'
Аль Муайдар SC - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Умм-Салал - Угловой

Превью матча Умм-Салал — Аль Муайдар

Команда Умм-Салал в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-23. Команда Аль Муайдар, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Умм-Салал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль Муайдар забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Умм-Салал Умм-Салал
50%
Аль Муайдар Аль Муайдар
50%
Атаки
80
95
Угловые
3
7
Фолы
13
14
Удары (всего)
6
10
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
4
9
Игры 4 тур
29.10.2025
Умм-Салал
2:3
Аль Муайдар
Завершен
29.10.2025
Аль-Мархия
1:0
Аль-Хор
Завершен
29.10.2025
Аль-Сайлия
0:3
Аль-Бидда
Завершен
28.10.2025
Аль-Араби Доха
6:1
Лусаил
Завершен
28.10.2025
Аль-Садд
1:2
Аль-Шахания
Завершен
28.10.2025
Катар
2:2
Аль Месаимер
Завершен
27.10.2025
Аль-Гарафа
0:1
Аль-Шамаль
Завершен
27.10.2025
ФК Аль-Харитият
0:3
Аль Вааб
Завершен
Комментарии к матчу
