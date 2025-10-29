Смотреть онлайн Умм-Салал - Аль Муайдар 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Катар — Катар - Кубок Звёзд: Умм-Салал — Аль Муайдар, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Grand Hamad Stadium.
Превью матча Умм-Салал — Аль Муайдар
Команда Умм-Салал в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-23. Команда Аль Муайдар, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Умм-Салал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль Муайдар забивает 1, пропускает 1.