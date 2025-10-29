Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Мархия - Аль-Хор 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КатарКатар - Кубок Звёзд: Аль-МархияАль-Хор, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Markhiya Stadium.

МСК, 4 тур, Стадион: Al-Markhiya Stadium
Катар - Кубок Звёзд
Аль-Мархия
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Аль-Хор
40'
Al Markhiya icon
40'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Al Markhiya - Угловой
16'
Угловой
Аль-Хор - Угловой
24'
Угловой
Аль-Хор - Угловой
33'
Угловой
Al Markhiya - Угловой
40'
Al Markhiya - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
68'
Угловой
Аль-Хор - Угловой
68'
Угловой
Аль-Хор - Угловой
74'
Угловой
Аль-Хор - Угловой
80'
Угловой
Аль-Хор - Угловой
89'
Угловой
Аль-Хор - Угловой
90+3'
Угловой
Al Markhiya - Угловой
90+6'
Угловой
Аль-Хор - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Аль-Мархия — Аль-Хор

Команда Аль-Мархия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда Аль-Хор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-6. Команда Аль-Мархия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль-Хор забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Мархия Аль-Мархия
50%
Аль-Хор Аль-Хор
50%
Атаки
0
0
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
Игры 4 тур
29.10.2025
Умм-Салал
2:3
Аль Муайдар
Завершен
29.10.2025
Аль-Мархия
1:0
Аль-Хор
Завершен
29.10.2025
Аль-Сайлия
0:3
Аль-Бидда
Завершен
28.10.2025
Аль-Араби Доха
6:1
Лусаил
Завершен
28.10.2025
Аль-Садд
1:2
Аль-Шахания
Завершен
28.10.2025
Катар
2:2
Аль Месаимер
Завершен
27.10.2025
Аль-Гарафа
0:1
Аль-Шамаль
Завершен
27.10.2025
ФК Аль-Харитият
0:3
Аль Вааб
Завершен
Комментарии к матчу
