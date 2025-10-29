Смотреть онлайн Аль-Мархия - Аль-Хор 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Катар — Катар - Кубок Звёзд: Аль-Мархия — Аль-Хор, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Markhiya Stadium.