Смотреть онлайн Аль-Мархия - Аль-Хор 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Катар — Катар - Кубок Звёзд: Аль-Мархия — Аль-Хор, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Markhiya Stadium.
Превью матча Аль-Мархия — Аль-Хор
Команда Аль-Мархия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда Аль-Хор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-6. Команда Аль-Мархия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль-Хор забивает 1, пропускает 1.