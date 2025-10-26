Смотреть онлайн Белфорд-Рошу - FC Rio de Janeiro 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B: Белфорд-Рошу — FC Rio de Janeiro, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Белфорд-Рошу — FC Rio de Janeiro
Команда Белфорд-Рошу в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-5.