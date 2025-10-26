Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Серра Макаенсе - ФК Гойтаказ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии. Лига Кариока B: Серра МакаенсеФК Гойтаказ, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Раулино де Оливейра.

МСК, 6 тур, Стадион: Раулино де Оливейра
Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B
Серра Макаенсе
26'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
ФК Гойтаказ
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Серра Макаенсе icon
26'
Счет после первого тайма 1:0 : 8,3
Матч закончился со счётом 1:0 : 8,3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
13'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
18'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
26'
Серра Макаенсе - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 8,3
52'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
59'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
64'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
65'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
72'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
90+5'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
90+7'
Угловой
Серра Макаенсе - Угловой
90+9'
Угловой
ФК Гойтаказ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 8,3

Превью матча Серра Макаенсе — ФК Гойтаказ

Статистика матча

Владение мячом
Серра Макаенсе Серра Макаенсе
38%
ФК Гойтаказ ФК Гойтаказ
62%
Атаки
85
140
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
1
0
Игры 6 тур
27.10.2025
КГИ Април 7
0:1
Санта Круз Рио-де-Жанейро
Завершен
26.10.2025
Барра Манса
1:2
Парати
Завершен
26.10.2025
Серра Макаенсе
1:0
ФК Гойтаказ
Завершен
26.10.2025
Белфорд-Рошу
-:-
FC Rio de Janeiro
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
20:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
17 Ноября
19:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Црвена Звезда Црвена Звезда
17 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA