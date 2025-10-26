26.10.2025
Серра Макаенсе - ФК Гойтаказ 26.10.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B: Серра Макаенсе — ФК Гойтаказ, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Раулино де Оливейра.
МСК, 6 тур, Стадион: Раулино де Оливейра
Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B
Серра Макаенсе
26'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
8'
ФК Гойтаказ - Угловой
13'
ФК Гойтаказ - Угловой
18'
Серра Макаенсе - Угловой
26'
Серра Макаенсе - 1-ый Гол
45+4'
ФК Гойтаказ - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 8,3
52'
ФК Гойтаказ - Угловой
59'
ФК Гойтаказ - Угловой
64'
ФК Гойтаказ - Угловой
65'
Серра Макаенсе - Угловой
72'
ФК Гойтаказ - Угловой
90+5'
Серра Макаенсе - Угловой
90+7'
Серра Макаенсе - Угловой
90+9'
ФК Гойтаказ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 8,3
Статистика матча
Владение мячом
38%
62%
Атаки
85
140
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
1
0
