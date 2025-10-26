Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Наср - Аль-Джахра 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КувейтЧемпионат Кувейта по футболу: Аль-НасрАль-Джахра, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Али Аль-Салем Аль-Сабах.

МСК, 6 тур, Стадион: Али Аль-Салем Аль-Сабах
Чемпионат Кувейта по футболу
Аль-Наср
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Аль-Джахра
69'
Счет после первого тайма 0:0
Аль-Джахра icon
69'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
45'
Угловой
Аль-Джахра - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
Аль-Джахра - Угловой
62'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
69'
Аль-Джахра - 1-ый Гол
85'
Угловой
Аль-Джахра - Угловой
90+1'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
90+3'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Аль-Наср — Аль-Джахра

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Наср Аль-Наср
47%
Аль-Джахра Аль-Джахра
53%
Атаки
126
116
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
4
4
Игры 6 тур
27.10.2025
Салмиях
0:0
Аль-Кадсиа
Завершен
26.10.2025
Казма
1:1
Аль-Шабаб
Завершен
26.10.2025
Аль-Наср
0:1
Аль-Джахра
Завершен
26.10.2025
Кувейт СК
-:-
Фахахиил
Отложен
Комментарии к матчу
