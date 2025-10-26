Смотреть онлайн Аль-Наср - Аль-Джахра 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кувейт — Чемпионат Кувейта по футболу: Аль-Наср — Аль-Джахра, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Али Аль-Салем Аль-Сабах.