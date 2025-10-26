26.10.2025
Смотреть онлайн Аль-Наср - Аль-Джахра 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кувейт — Чемпионат Кувейта по футболу: Аль-Наср — Аль-Джахра, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Али Аль-Салем Аль-Сабах.
МСК, 6 тур, Стадион: Али Аль-Салем Аль-Сабах
Чемпионат Кувейта по футболу
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Аль-Джахра
69'
Текстовая трансляция
45'
Аль-Джахра - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Аль-Джахра - Угловой
62'
Аль-Наср - Угловой
69'
Аль-Джахра - 1-ый Гол
85'
Аль-Джахра - Угловой
90+1'
Аль-Наср - Угловой
90+3'
Аль-Наср - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Аль-Наср — Аль-Джахра
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
126
116
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
4
4
