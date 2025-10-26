Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Казма - Аль-Шабаб 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КувейтЧемпионат Кувейта по футболу: КазмаАль-Шабаб, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:50 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Sadaqua Walsalam Stadium.

МСК, 6 тур, Стадион: Al-Sadaqua Walsalam Stadium
Чемпионат Кувейта по футболу
Казма
65'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Аль-Шабаб
87'
Счет после первого тайма 0:0
Казма icon
65'
Al Shabab SC icon
87'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Al Shabab SC - Угловой
13'
Угловой
Казма - Угловой
18'
Угловой
Казма - Угловой
18'
Угловой
Казма - Угловой
18'
Угловой
Казма - Угловой
24'
Угловой
Казма - Угловой
27'
Казма - Незабитый пенальти
40'
Угловой
Казма - Угловой
41'
Угловой
Казма - Угловой
63'
Угловой
Al Shabab SC - Угловой
65'
Казма - 1-ый Гол
68'
Угловой
Казма - Угловой
86'
Угловой
Al Shabab SC - Угловой
87'
Угловой
Al Shabab SC - Угловой
87'
Al Shabab SC - 2-ой Гол
90+7'
Угловой
Казма - Угловой
Превью матча Казма — Аль-Шабаб

Команда Казма в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Аль-Шабаб, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Казма в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Аль-Шабаб забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Казма Казма
64%
Аль-Шабаб Аль-Шабаб
36%
Атаки
74
73
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
3
1
Игры 6 тур
27.10.2025
Салмиях
0:0
Аль-Кадсиа
Завершен
26.10.2025
Казма
1:1
Аль-Шабаб
Завершен
26.10.2025
Аль-Наср
0:1
Аль-Джахра
Завершен
26.10.2025
Кувейт СК
-:-
Фахахиил
Отложен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA