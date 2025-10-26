Смотреть онлайн Казма - Аль-Шабаб 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кувейт — Чемпионат Кувейта по футболу: Казма — Аль-Шабаб, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:50 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Sadaqua Walsalam Stadium.
Превью матча Казма — Аль-Шабаб
Команда Казма в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Аль-Шабаб, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Казма в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Аль-Шабаб забивает 0, пропускает 0.