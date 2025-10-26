Смотреть онлайн Сепахан - Пейкан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иран — Чемпионат Ирана по футболу. Премьер-лига: Сепахан — Пейкан, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Foolad Shahr Stadium.
Превью матча Сепахан — Пейкан
Команда Сепахан в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-9. Команда Пейкан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Сепахан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пейкан забивает 1, пропускает 1.