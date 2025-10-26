Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сепахан - Пейкан 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИранЧемпионат Ирана по футболу. Премьер-лига: СепаханПейкан, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Foolad Shahr Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Foolad Shahr Stadium
Чемпионат Ирана по футболу. Премьер-лига
Сепахан
63'
84'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Пейкан
76'
Счет после первого тайма 0:0
Сепахан icon
63'
Paykan icon
76'
Сепахан icon
84'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Paykan - Угловой
13'
Угловой
Paykan - Угловой
20'
Угловой
Paykan - Угловой
20'
Угловой
Paykan - Угловой
33'
Угловой
Сепахан - Угловой
37'
Угловой
Сепахан - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Сепахан - Угловой
63'
Угловой
Сепахан - Угловой
63'
Сепахан - 1-ый Гол
76'
Paykan - 2-ой Гол
83'
Угловой
Сепахан - Угловой
84'
Угловой
Сепахан - Угловой
84'
Сепахан - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Paykan - Угловой
90+3'
Угловой
Сепахан - Угловой
90+15'
Угловой
Сепахан - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Сепахан — Пейкан

Команда Сепахан в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-9. Команда Пейкан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Сепахан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пейкан забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
83
54
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
3
1
Игры 8 тур
26.10.2025
Сепахан
2:1
Пейкан
Завершен
26.10.2025
Фаир
0:3
Эстегляль
Завершен
25.10.2025
Гохар
0:5
Трактор
Завершен
24.10.2025
Фулад
0:1
Шамс Азар Квазвин
Завершен
24.10.2025
Алюминиум
0:0
Рафсанжан
Завершен
24.10.2025
Персеполис
2:0
Зоб Ахан
Завершен
24.10.2025
Малаван
2:1
Эстегляль Хузестан
Завершен
24.10.2025
Чадор Малу
2:1
Хеибар
Завершен
Комментарии к матчу
