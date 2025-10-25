Смотреть онлайн Гохар - Трактор 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иран — Чемпионат Ирана по футболу. Премьер-лига: Гохар — Трактор, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Imam Ali Stadium.
Превью матча Гохар — Трактор
Команда Гохар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3. Команда Трактор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда Гохар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Трактор забивает 1, пропускает 0.