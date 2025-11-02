Смотреть онлайн Al Bataeh U23 - Al Jazira SC U23 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭ — ОАЭ - Резервная лига: Al Bataeh U23 — Al Jazira SC U23, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .