Смотреть онлайн Al Bataeh U23 - Al Jazira SC U23 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭ — ОАЭ - Резервная лига: Al Bataeh U23 — Al Jazira SC U23, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Al Bataeh U23 — Al Jazira SC U23
Команда Al Bataeh U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 3-19. Команда Al Jazira SC U23, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-5. Команда Al Bataeh U23 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. Al Jazira SC U23 забивает 1, пропускает 1.