02.11.2025
Смотреть онлайн Al Ittihad Kalba U23 - Al Dhafra SCC U23 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭ — ОАЭ - Резервная лига: Al Ittihad Kalba U23 — Al Dhafra SCC U23, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
ОАЭ - Резервная лига
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
14'
Al Ittihad Kalba U23 - Угловой
15'
Al Dhafra SCC U23 - Угловой
23'
Al Dhafra SCC U23 - 1-ый Гол
33'
Al Ittihad Kalba U23 - Угловой
44'
Al Ittihad Kalba U23 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
51'
Al Ittihad Kalba U23 - Угловой
87'
Al Ittihad Kalba U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Al Ittihad Kalba U23 — Al Dhafra SCC U23
Статистика матча
Атаки
95
75
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу