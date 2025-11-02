Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Al Ittihad Kalba U23 - Al Dhafra SCC U23 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭОАЭ - Резервная лига: Al Ittihad Kalba U23Al Dhafra SCC U23, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
ОАЭ - Резервная лига
Al Ittihad Kalba U23
44'
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Al Dhafra SCC U23
23'
Смотреть онлайн
Al Dhafra SCC U23 icon
23'
Al Ittihad Kalba U23 icon
44'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Al Ittihad Kalba U23 - Угловой
15'
Угловой
Al Dhafra SCC U23 - Угловой
23'
Al Dhafra SCC U23 - 1-ый Гол
33'
Угловой
Al Ittihad Kalba U23 - Угловой
44'
Al Ittihad Kalba U23 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
Al Ittihad Kalba U23 - Угловой
87'
Угловой
Al Ittihad Kalba U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Al Ittihad Kalba U23 — Al Dhafra SCC U23

Статистика матча

Атаки
95
75
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
2
3
Игры 7 тур
02.11.2025
Al Bataeh U23
2:7
Al Jazira SC U23
Завершен
02.11.2025
Al Ittihad Kalba U23
1:1
Al Dhafra SCC U23
Завершен
01.11.2025
Al Wasl U23
1:3
Khor Fakkan U23
Завершен
01.11.2025
Dibba Al Fujairah U23
1:1
Baniyas SC U23
Завершен
31.10.2025
Al Nasr SC U23
2:0
Al Wahda Abu Dhabi U23
Завершен
31.10.2025
Sharjah SCC U23
2:1
Шабаб Аль Ахли Дубай U23
Завершен
31.10.2025
Al Ain SCC U23
6:0
Аджман СКК U23
Завершен
Комментарии к матчу
