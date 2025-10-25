Смотреть онлайн АД Сеута II - Dos Hermanas CF 1971 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 10: АД Сеута II — Dos Hermanas CF 1971, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Alfonso Murube.
Превью матча АД Сеута II — Dos Hermanas CF 1971
Команда АД Сеута II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-9. Команда Dos Hermanas CF 1971, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда АД Сеута II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Dos Hermanas CF 1971 забивает 1, пропускает 1.