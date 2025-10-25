Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн АД Сеута II - Dos Hermanas CF 1971 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 10: АД Сеута IIDos Hermanas CF 1971, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Alfonso Murube.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal Alfonso Murube
Испания - Терсера - Группа 10
АД Сеута II
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Dos Hermanas CF 1971
Смотреть онлайн
Превью матча АД Сеута II — Dos Hermanas CF 1971

Команда АД Сеута II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-9. Команда Dos Hermanas CF 1971, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда АД Сеута II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Dos Hermanas CF 1971 забивает 1, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
Пособланко
-:-
Севилья III
Отменен
26.10.2025
Chiclana
0:2
Клуб Атлетико Централ
Завершен
26.10.2025
Кордоба II
2:0
Утрера
Завершен
26.10.2025
Кастилея КФ
0:2
Луцена
Завершен
26.10.2025
Кория
0:2
Cadiz Mirandilla
Завершен
26.10.2025
КД Сан Роке де Лепе
0:2
Больюльос
Завершен
25.10.2025
АД Сеута II
1:0
Dos Hermanas CF 1971
Завершен
