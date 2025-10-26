Превью матча Пособланко — Севилья III

Команда Пособланко в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6. Команда Севилья III, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-6. Команда Пособланко в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Севилья III забивает 0, пропускает 1.