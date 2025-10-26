Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Пособланко - Севилья III 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 10: ПособланкоСевилья III, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Pozoblanco.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio de Pozoblanco
Испания - Терсера - Группа 10
Пособланко
Отменен
- : -
26 октября 2025
Севилья III
Превью матча Пособланко — Севилья III

Команда Пособланко в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6. Команда Севилья III, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-6. Команда Пособланко в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Севилья III забивает 0, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
Пособланко
-:-
Севилья III
Отменен
26.10.2025
Chiclana
0:2
Клуб Атлетико Централ
Завершен
26.10.2025
Кордоба II
2:0
Утрера
Завершен
26.10.2025
Кастилея КФ
0:2
Луцена
Завершен
26.10.2025
Кория
0:2
Cadiz Mirandilla
Завершен
26.10.2025
КД Сан Роке де Лепе
0:2
Больюльос
Завершен
25.10.2025
АД Сеута II
1:0
Dos Hermanas CF 1971
Завершен
