Смотреть онлайн San Marcial - Вареа 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 16: San Marcial — Вареа, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча San Marcial — Вареа
Команда San Marcial в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Вареа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-10. Команда San Marcial в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Вареа забивает 1, пропускает 1.