Превью матча Ягуэ — Ла Калзада

Команда Ягуэ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-9. Команда Ла Калзада, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Ягуэ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ла Калзада забивает 1, пропускает 1.