Смотреть онлайн Ягуэ - Ла Калзада 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 16: Ягуэ — Ла Калзада, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Salvador.
Превью матча Ягуэ — Ла Калзада
Команда Ягуэ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-9. Команда Ла Калзада, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Ягуэ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ла Калзада забивает 1, пропускает 1.