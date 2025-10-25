Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ла Калзада - San Marcial 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 16: Ла КалзадаSan Marcial, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Futbol El Rollo.

МСК, 8 тур, Стадион: Campo de Futbol El Rollo
Испания - Терсера - Группа 16
Ла Калзада
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
San Marcial
21'
Смотреть онлайн
San Marcial icon
21'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
FC Ла Калзада - Угловой
9'
Угловой
San Marcial - Угловой
21'
San Marcial - 1-ый Гол
24'
Угловой
San Marcial - Угловой
38'
Угловой
San Marcial - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
66'
Угловой
FC Ла Калзада - Угловой
76'
Угловой
FC Ла Калзада - Угловой
78'
Угловой
FC Ла Калзада - Угловой
85'
Угловой
FC Ла Калзада - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Ла Калзада — San Marcial

Команда Ла Калзада в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда San Marcial, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-8. Команда Ла Калзада в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. San Marcial забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Ла Калзада Ла Калзада
60%
San Marcial San Marcial
40%
Атаки
134
120
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Аутол
0:1
Комиллас
Завершен
26.10.2025
Пенья Балсамаисо КФ
0:0
КА Вианес
Завершен
26.10.2025
Прадейон
0:2
Харо Деп.
Завершен
26.10.2025
Берцео
1:0
КД Калахорра
Завершен
26.10.2025
Ойонеса
2:1
Агонсильо
Завершен
26.10.2025
УД Логроньес II
2:1
Вильегас
Завершен
26.10.2025
Вареа
1:2
Арнедо
Завершен
25.10.2025
Ла Калзада
0:1
San Marcial
Завершен
25.10.2025
Ангияно
3:2
Ягуэ
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA