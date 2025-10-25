Смотреть онлайн Ла Калзада - San Marcial 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 16: Ла Калзада — San Marcial, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Futbol El Rollo.
Превью матча Ла Калзада — San Marcial
Команда Ла Калзада в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда San Marcial, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-8. Команда Ла Калзада в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. San Marcial забивает 0, пропускает 1.