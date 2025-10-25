Смотреть онлайн Ангияно - Ягуэ 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 16: Ангияно — Ягуэ, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Isla.
Превью матча Ангияно — Ягуэ
Команда Ангияно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-2. Команда Ягуэ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Ангияно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Ягуэ забивает 1, пропускает 1.