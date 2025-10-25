Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ангияно - Ягуэ 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 16: АнгияноЯгуэ, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Isla.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio La Isla
Испания - Терсера - Группа 16
Ангияно
48'
54'
87'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Ягуэ
66'
80'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Ангияно icon
48'
Ангияно icon
54'
Yagüe icon
66'
Yagüe icon
80'
Ангияно icon
87'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Yagüe - Угловой
7'
Угловой
Yagüe - Угловой
7'
Угловой
Yagüe - Угловой
14'
Угловой
Yagüe - Угловой
31'
Угловой
Ангияно - Угловой
32'
Угловой
Yagüe - Угловой
35'
Угловой
Ангияно - Угловой
36'
Угловой
Ангияно - Угловой
40'
Угловой
Ангияно - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Ангияно - 1-ый Гол
51'
Угловой
Ангияно - Угловой
54'
Ангияно - 2-ой Гол
55'
Угловой
Yagüe - Угловой
55'
Угловой
Yagüe - Угловой
58'
Угловой
Ангияно - Угловой
61'
Угловой
Yagüe - Угловой
66'
Yagüe - 3-ий Гол
71'
Угловой
Ангияно - Угловой
77'
Угловой
Yagüe - Угловой
79'
Угловой
Yagüe - Угловой
80'
Yagüe - 4-ый Гол
87'
Ангияно - 5-ый Гол
90+3'
Угловой
Yagüe - Угловой
90+5'
Угловой
Yagüe - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Ангияно — Ягуэ

Команда Ангияно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-2. Команда Ягуэ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Ангияно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Ягуэ забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Ангияно Ангияно
42%
Ягуэ Ягуэ
58%
Атаки
56
49
Угловые
7
12
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
8
7
Игры 8 тур
26.10.2025
Аутол
0:1
Комиллас
Завершен
26.10.2025
Пенья Балсамаисо КФ
0:0
КА Вианес
Завершен
26.10.2025
Прадейон
0:2
Харо Деп.
Завершен
26.10.2025
Берцео
1:0
КД Калахорра
Завершен
26.10.2025
Ойонеса
2:1
Агонсильо
Завершен
26.10.2025
УД Логроньес II
2:1
Вильегас
Завершен
26.10.2025
Вареа
1:2
Арнедо
Завершен
25.10.2025
Ла Калзада
0:1
San Marcial
Завершен
25.10.2025
Ангияно
3:2
Ягуэ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Игокеа Игокеа
Партизан Партизан
17 Ноября
15:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Тимре Тимре
17 Ноября
02:23
Вегас Вегас
Миннесота Миннесота
17 Ноября
02:07
Бока Х Бока Х
Тигре Тигре
17 Ноября
02:15
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
17 Ноября
02:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA