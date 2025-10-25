Превью матча Ангияно — Ягуэ

Команда Ангияно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-2. Команда Ягуэ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Ангияно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Ягуэ забивает 1, пропускает 1.