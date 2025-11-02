Смотреть онлайн Барока ФК - Кейптаун Сити ФК 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Национальный Див 1: Барока ФК — Кейптаун Сити ФК, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Old Peter Mokaba Stadium.
Превью матча Барока ФК — Кейптаун Сити ФК
Команда Барока ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-13.