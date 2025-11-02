Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Барока ФК - Кейптаун Сити ФК 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАРЮжная Африка - Национальный Див 1: Барока ФККейптаун Сити ФК, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Old Peter Mokaba Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Old Peter Mokaba Stadium
Южная Африка - Национальный Див 1
Барока ФК
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Кейптаун Сити ФК
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Барока ФК - Угловой

Превью матча Барока ФК — Кейптаун Сити ФК

Команда Барока ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-13.

Статистика матча

Владение мячом
Барока ФК Барока ФК
68%
Кейптаун Сити ФК Кейптаун Сити ФК
32%
Атаки
0
0
Угловые
1
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
Игры 10 тур
02.11.2025
The Bees FC
1:4
Блэк Леопардз
Завершен
02.11.2025
Барока ФК
0:0
Кейптаун Сити ФК
Отменен
01.11.2025
Leicesterford City FC
1:1
Milford FC
Завершен
01.11.2025
Midlands Wanderers FC
0:1
Kruger United
Завершен
01.11.2025
Upington City
1:2
Highbury FC
Завершен
01.11.2025
Венда
0:0
Университет Претории
Завершен
Комментарии к матчу
