Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Национальный Див 1 : The Bees FC — Блэк Леопардз , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча The Bees FC — Блэк Леопардз

Команда The Bees FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-7. Команда Блэк Леопардз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда The Bees FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Блэк Леопардз забивает 1, пропускает 1.