Смотреть онлайн Андорра - АД Алмудевар 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 17: Андорра — АД Алмудевар, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Андорра — АД Алмудевар
Команда Андорра в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1. Команда АД Алмудевар, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 1-7. Команда Андорра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. АД Алмудевар забивает 0, пропускает 1.