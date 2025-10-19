Смотреть онлайн КД Бинефар - Каспе 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 17: КД Бинефар — Каспе, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Los Olmos.
Превью матча КД Бинефар — Каспе
Команда КД Бинефар в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Каспе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда КД Бинефар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Каспе забивает 0, пропускает 0.