Превью матча КД Бинефар — Каспе

Команда КД Бинефар в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Каспе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда КД Бинефар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Каспе забивает 0, пропускает 0.