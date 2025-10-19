Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн КД Бинефар - Каспе 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 17: КД БинефарКаспе, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Los Olmos.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio de Los Olmos
Испания - Терсера - Группа 17
КД Бинефар
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Каспе
Превью матча КД Бинефар — Каспе

Команда КД Бинефар в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Каспе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда КД Бинефар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Каспе забивает 0, пропускает 0.

Игры 7 тур
19.10.2025
Утрильяс
1:2
Монзон
Завершен
19.10.2025
Андорра
2:1
АД Алмудевар
Завершен
19.10.2025
КД Бинефар
0:1
Каспе
Завершен
19.10.2025
Zuera
0:0
КД Куарте
Завершен
19.10.2025
КД Робрес
2:0
КДЙ Тамарите
Завершен
