Превью матча Больюльос — Кастилея КФ

Команда Больюльос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Кастилея КФ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-7. Команда Больюльос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кастилея КФ забивает 0, пропускает 1.