Смотреть онлайн Больюльос - Кастилея КФ 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 10: Больюльос — Кастилея КФ, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Eloy Avila Cano.
Превью матча Больюльос — Кастилея КФ
Команда Больюльос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Кастилея КФ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 2-7. Команда Больюльос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кастилея КФ забивает 0, пропускает 1.