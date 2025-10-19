Смотреть онлайн Луцена - Кория 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 10: Луцена — Кория, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de Lucena.
Превью матча Луцена — Кория
Команда Луцена в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7.