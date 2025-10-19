Смотреть онлайн Каравака - Клуб Эстрелла Грана Эль Палмар 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 13: Каравака — Клуб Эстрелла Грана Эль Палмар, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complejo Deportivo Francisco Fernandez Torralba.
Превью матча Каравака — Клуб Эстрелла Грана Эль Палмар
Команда Каравака в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-11.