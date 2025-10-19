Смотреть онлайн Сьеса - Масаррон 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 13: Сьеса — Масаррон, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal La Arboleja.
Превью матча Сьеса — Масаррон
Команда Сьеса в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Масаррон, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-7. Команда Сьеса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Масаррон забивает 1, пропускает 1.