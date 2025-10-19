Превью матча Сьеса — Масаррон

Команда Сьеса в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Масаррон, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-7. Команда Сьеса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Масаррон забивает 1, пропускает 1.