Превью матча Атлетико Тордесильяс — Атлетико Мансильес

Команда Атлетико Тордесильяс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Атлетико Мансильес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-3. Команда Атлетико Тордесильяс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Мансильес забивает 1, пропускает 0.