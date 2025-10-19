Смотреть онлайн Атлетико Тордесильяс - Атлетико Мансильес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 8: Атлетико Тордесильяс — Атлетико Мансильес, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Las Salinas.
Превью матча Атлетико Тордесильяс — Атлетико Мансильес
Команда Атлетико Тордесильяс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Атлетико Мансильес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-3. Команда Атлетико Тордесильяс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Мансильес забивает 1, пропускает 0.