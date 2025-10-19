Превью матча Кристо Атлетико — УД Санта-Марта

Команда Кристо Атлетико в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-12. Команда УД Санта-Марта, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Кристо Атлетико в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Санта-Марта забивает 1, пропускает 1.