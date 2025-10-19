Смотреть онлайн Кристо Атлетико - УД Санта-Марта 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 8: Кристо Атлетико — УД Санта-Марта, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nueva Balastera.
Превью матча Кристо Атлетико — УД Санта-Марта
Команда Кристо Атлетико в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-12. Команда УД Санта-Марта, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Кристо Атлетико в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Санта-Марта забивает 1, пропускает 1.