Превью матча Хуракан Балазоте — Ла Солана

Команда Хуракан Балазоте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-3. Команда Ла Солана, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-10. Команда Хуракан Балазоте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ла Солана забивает 1, пропускает 1.