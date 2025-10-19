Смотреть онлайн Хуракан Балазоте - Ла Солана 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 18: Хуракан Балазоте — Ла Солана, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Futbol de Balazote.
Превью матча Хуракан Балазоте — Ла Солана
Команда Хуракан Балазоте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-3. Команда Ла Солана, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-10. Команда Хуракан Балазоте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ла Солана забивает 1, пропускает 1.