Смотреть онлайн КД Падронерас - Сан-Клементе 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 18: КД Падронерас — Сан-Клементе, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal de Las Pedroneras.
Превью матча КД Падронерас — Сан-Клементе
Команда КД Падронерас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-9. Команда Сан-Клементе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-5. Команда КД Падронерас в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Сан-Клементе забивает 1, пропускает 1.