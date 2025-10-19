Превью матча КД Падронерас — Сан-Клементе

Команда КД Падронерас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-9. Команда Сан-Клементе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-5. Команда КД Падронерас в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Сан-Клементе забивает 1, пропускает 1.