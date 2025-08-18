18.08.2025
Смотреть онлайн Мелука - Арсенал Роатан 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: Мелука — Арсенал Роатан, 2 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Honduras Liga de Ascenso
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,3
Текстовая трансляция
9'
Мелука FC - Угловой
13'
Мелука FC - Угловой
18'
Мелука FC - Угловой
27'
Мелука FC - Угловой
27'
Мелука FC - Угловой
37'
Arsenal SAO - Угловой
38'
Arsenal SAO - Угловой
40'
Мелука FC - Угловой
56'
Arsenal SAO - Угловой
56'
Arsenal SAO - Угловой
71'
Arsenal SAO - Угловой
77'
Arsenal SAO - Угловой
90+4'
Мелука FC - Угловой
Превью матча Мелука — Арсенал Роатан
История последних встреч
Мелука
Арсенал Роатан
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.02.2026
Арсенал Роатан
1:0
Мелука
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
76
70
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
2
3
