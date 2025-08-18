18.08.2025
Смотреть онлайн CD Piratas - АФФИ Академия 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Liga de Ascenso: CD Piratas — АФФИ Академия, 2 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Honduras Liga de Ascenso
Завершен
2 : 1
18 августа 2025
Превью матча CD Piratas — АФФИ Академия
История последних встреч
CD Piratas
АФФИ Академия
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.09.2025
АФФИ Академия
3:0
CD Piratas
