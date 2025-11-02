02.11.2025
Смотреть онлайн Queens Park (W) - Boroughmuir Thistle (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Scotland Women Premier League 2: Queens Park (W) — Boroughmuir Thistle (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Scotland Women Premier League 2
Отменен
- : -
02 ноября 2025
Превью матча Queens Park (W) — Boroughmuir Thistle (W)
Игры 9 тур
Комментарии к матчу