Смотреть онлайн Spartans (W) - Livingston (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Scotland Women Premier League 2: Spartans (W) — Livingston (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ainslie Park.
Превью матча Spartans (W) — Livingston (W)
Команда Spartans (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-3. Команда Livingston (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-15. Команда Spartans (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Livingston (W) забивает 1, пропускает 2.