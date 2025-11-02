Смотреть онлайн Spartans (W) - Livingston (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Scotland Women Premier League 2: Spartans (W) — Livingston (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ainslie Park.