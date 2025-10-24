Смотреть онлайн Grasshopper Club Zurich U19 - Aarau U19 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Switzerland U19 Elite: Grasshopper Club Zurich U19 — Aarau U19, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Grasshopper Club Zurich U19 — Aarau U19
Команда Grasshopper Club Zurich U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Aarau U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-16. Команда Grasshopper Club Zurich U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Aarau U19 забивает 1, пропускает 2.