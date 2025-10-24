Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Grasshopper Club Zurich U19 - Aarau U19 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияSwitzerland U19 Elite: Grasshopper Club Zurich U19Aarau U19, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Switzerland U19 Elite
Grasshopper Club Zurich U19
Отменен
- : -
24 октября 2025
Aarau U19
Превью матча Grasshopper Club Zurich U19 — Aarau U19

Команда Grasshopper Club Zurich U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Aarau U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-16. Команда Grasshopper Club Zurich U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Aarau U19 забивает 1, пропускает 2.

Игры 10 тур
25.10.2025
Neuchatel Xamax U19
-:-
Servette U19
Отменен
25.10.2025
FC Sion U19
-:-
FC Zurich
Отменен
25.10.2025
Базель
-:-
Янг Бойз (19)
Отменен
25.10.2025
Lausanne Sports U19
3:2
Lucerne U19
Завершен
25.10.2025
St Gallen U19
1:3
Winterthur U19
Завершен
24.10.2025
Grasshopper Club Zurich U19
-:-
Aarau U19
Отменен
Комментарии к матчу
